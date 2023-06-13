Лукашенко помиловал Протасевича за выполнение своих обещаний

Лукашенко, отвечая на злободневные вопросы журналистов, объяснил свое решение о помиловании Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

"Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", - сказал Лукашенко (цитата БелТА).

3 мая 2023 года Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Суд признал его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Лукашенко, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.16 мая 2023 года Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича.

Россиянка Софья Сапега была администратором экстремистского Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Гродненский областной суд 6 мая 2022 года назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. 7 июня 2023 года девушку выпустили из исправительной колонии в Гомеле и передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.