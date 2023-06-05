Лукашенко заявил о пределе терпения ограничений на транзит в Калининградскую область РФ

Беларусь и Россия пока терпят введенные странами Балтии и Польшей ограничения на движение грузов из/в РБ и РФ, но такие ограничения не могут продолжаться бесконечно.

«Уверен, Вы со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси была обречена на провал. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится», - заявил Лукашенко на встрече c губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

«Но это опасно. Это уже экономическая война. И не только экономическая. Которую нам безумцы эти известные пытаются объявить. Потом пусть не обижаются. Притом, мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы - Беларуси и России. Пока с трудом, но удается терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может. Поэтому руководство (подчеркиваю - руководство) Балтийских государств, да, наверное, и Польши, должно это прекрасно понимать», - пригрозил Лукашенко.