Последнее обновление: 12.06.2023 15:55

Прокуратура Литвы начала расследовать незаконный вывоз украинских детей в Беларусь

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.

Как сообщает пресс-службу литовской генпрокуратуры, решение о начале расследования было принято после просьбы министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса оценить информацию, предоставленную Светланой Тихановской.

В документах указывается, что после начала войны России против Украины более двух тысяч украинских детей, в основном сироты, были незаконно переселены с оккупированных РФ территорий Украины в лагеря в Беларуси.

Отмечается, что незаконный вывоз детей осуществляется по указанию или одобрению белорусского режима.

Сейчас в рамках этого досудебного расследования потерпевшими признаны около 100 человек. Более 360 беженцев, прибывших в Литву из Украины, допрошены в качестве свидетелей. Преступление, предусмотренное статьей 100-2 Уголовного кодекса Литвы "Развод детей" наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование