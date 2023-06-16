Белорусская компания экспортирует зерно через оккупированный порт Мариуполя

Некая белорусская компания зашла в оккупированный РФ Мариуполь и начала отгрузку зерна через морской порт города.

Об этом сообщил в четверг «главарь правительства» ДНР Евгений Солнцев на форуме в Санкт-Петербурге.

"В мариупольский порт зашла первая - пока единственная - компания из Беларуси, она переваливает на экспорт свою сельхозпродукцию: зерно, технические культуры. Они работают у нас уже около двух месяцев, арендовали складские помещения. Заключены прямые контракты с администрацией порта, сейчас за границу отправлено пять партий по несколько тысяч тонн", - сообщил Солнцев, которого цитирует ТАСС.

Он не привел название белорусской компании и направления поставок, но утверждает, что фирма уже изучает возможности переориентировать на Мариуполь весь объем своего экспорта, поскольку этот транспортный коридор оказался для нее короче других.