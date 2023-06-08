Лукашенко поделился «информацией» о контрнаступлении Украины

Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ поделился информацией об итогах якобы украинского контрнаступления со ссылкой на данные как белорусской разведки, так и предоставленные Путиным.

"Три дня "контрнаступа". То, что видим мы, и информация, которую я получил от президента России, полностью совпадают. За три дня около трех десятков танков уничтожено - наступающих, украинских. Обороняться проще, чем наступать - вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное - более 2 100 погибло украинцев. 2 100! С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат этой попытки "контрнаступа", - проинформировал Лукашенко.

Одновременно он утверждает, что контрнаступление является большой дезинформацией со стороны Украины.

"Никакого "контрнаступа" нет и быть не может. А если - вот результат за три дня. И самое главное - четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают, Запад, а что делать дальше", - продолжил Лукашенко, вновь заявив о переговорах и мире, сославшись при этом на аналогичную позицию Путина.

"Мир и только мир. Но мир не нужен. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию и вытереть об нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас - на колени мы не станем. Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже", - заключил он.