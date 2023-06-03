Байден выступил с обращением о победе над госдолгом

Президент США Джо Байден в пятницу объявил о "предотвращении кризиса" в своем первом обращении из Овального кабинета Белого дома, приветствуя принятие законопроекта о приостановлении потолка госдолга США и избежание экономической катастрофы.

Байден воспользовался моментом, чтобы просить американцев преодолеть их разногласия, заявив, что его компромисс с ведущим республиканцем в Конгрессе Кевином Маккарти показал, что можно сделать, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Байден сказал, что подпишет законопроект в субботу, завершив месяцы неопределенности и предотвратив то, что могло бы стать первым в истории дефолтом США уже 5 июня.

"Было важно достичь соглашения, и это очень хорошая новость для американского народа. Никто не получил всего, что хотел. Но американский народ получил то, что ему было нужно", - сказал Байден. - "Мы предотвратили экономический кризис, экономический коллапс".

Несмотря на соглашение, которое позволит правительству США выполнить свои обязательства, рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило в пятницу, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов "ААА" останется в негативном диапазоне, и что планирует принять решение о потенциальном снижении рейтинга до конца сентября.