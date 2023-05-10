Байден может пропустить саммит G7 из-за проблемы госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от зарубежных поездок, включая участие в саммите стран G7, если ситуация с госдолгом не разрешится.

"Если бы мы (...) все еще не решили этот вопрос, и сроки попадали бы на время моего отсутствия, я бы не поехал. Я бы остался, пока это не закончится", - сказал Байден.

Он добавил: "Я по-прежнему привержен делу, и, очевидно, это самый важный вопрос в повестке дня". Тем не менее, президент отметил, что отмена поездок все же "маловероятна".

Состоявшаяся намедни встреча Байдена с лидерами американского конгресса по проблеме повышения потолка завершилась безрезультатно, передает Интерфакс.

Глава Белого дома после переговоров решительно выступил против идеи дефолта, заявив, что "ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт - это не вариант". Он подчеркнул, что в случае дефолта "наша экономика впала бы в значительную рецессию".

Министр финансов Джанет Йеллен уведомила законодателей на прошлой неделе, что США могут объявить дефолт к 1 июня.