Последнее обновление: 02.06.2023 10:39

Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга

Категории: США Госдолг

Сенат США большинством голосов принял законопроект по потолку госдолга, сообщают американские СМИ.

За законопроект, который был разработан в результате переговоров американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против".

"Приняв этот законопроект, мы избежим дефолта сегодня вечером. Америка может вздохнуть с облегчением", - заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер. - "С самого начала нашей главной целью было избежать дефолта. Последствия дефолта были бы катастрофическими".

Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома. О достижении соглашения по лимиту госдолга между Байденом и Маккарти стало известно 28 мая.

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