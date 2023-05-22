Байден исключил объявление дефолта в США

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что исключает объявление о дефолте в стране, призвал Конгресс к работе над решением вопроса повышения лимита госдолга.

"Дефолт недопустим. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит", - заявил Байден на пресс-конференции в Хиросиме. При этом он признал, что консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, связанных с данными проблемами, пока нет.

Президент также призвал Конгресс США продолжать работать над вопросом повышения лимита госдолга страны. В частности, он обратился к республиканцам в Конгрессе отступить "от своей крайней позиции", передает Интерфакс.

"Республиканцам пора признать, что двухпартийная сделка не может быть заключена исключительно на условиях их партии", - сказал Байден.

Он добавил, что позднее в воскресенье по пути в Вашингтон он в очередной раз обсудит со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, вопрос лимита долга.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам госдолга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией и угрожают дефолтом.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт со своей стороны заявил, что "республиканцы берут экономику в заложники и подталкивают на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в рецессию". Он добавил, что еще можно достичь "разумного двухпартийного соглашения, если республиканцы вернутся за стол переговоров в духе доброй воли".

Ранее конгрессмен от штата Луизиана республиканец Гаррет Грейвс сообщил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга США на паузе.

Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье напомнила о "крайнем сроке" повышения потолка госдолга страны.

"В своем последнем письме к Конгрессу я отметила, что мы не сможем оплатить все наши счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня. И я буду продолжать информировать Конгресс, но я, конечно, не изменила своей оценки. Поэтому я считаю, что это крайний срок", - сказала Йеллен.

Министр финансов также добавила, что некоторые счета "останутся неоплаченными", если не повысить потолок долга.

"Будет трудный выбор, если не повысить потолок долга. И вы знаете, что с 1789 года Соединённые Штаты вовремя оплачивают свои счета. Это то, что мир хочет видеть в дальнейшем. И это неприемлемая ситуация, когда мы не можем оплачивать свои счета", - сказала Йеллен.