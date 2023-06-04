Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о повышении потолка государственного долга.

"В субботу 3 июня президент Байден утвердил "Закон о налоговой ответственности от 2023 года", который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, установленных в период приостановки; устанавливает новые дискреционные лимиты расходов (...) и отменяет приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот закон приостанавливает действие лимита госдолга США, составляющего в настоящее время $31,4 трлн.

Ранее Сенат США большинством голосов принял соответствующий законопроект. За него проголосовали 63 сенатора, 36 выступили "против". До этого документ одобрили в Палате представителей США - 314 законодателей высказались за принятие законопроекта, 117 проголосовали "против", передает Интерфакс.

Такое решение не удовлетворяет полностью ни республиканцев, ни демократов. Однако его принятие позволяет отложить проблему потолка госзаимствований - снова этот вопрос встанет лишь после президентских выборов в США.

Итоговое соглашение предполагает снижение бюджетных трат на ряд внутренних программ в США, а также ограничение роста оборонных расходов уровнем в 3% в 2024 фингоду.

Таким образом, оборонный бюджет США в следующем фингоду составит не более $886 млрд, а не оборонный - $704 млрд. В 2025 фингоду показатели вырастут до $895 млрд и $711 млрд соответственно.