Власти РФ продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 августа

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сообщает Интерфакс.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".