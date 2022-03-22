Госдума РФ разрешила наказывать за "фейки" о работе любых органов власти за рубежом.

Госдума РФ проголосовала за расширение статьи 207.3 УК РФ о так называемом распространении фейков о российских вооруженных силах (подобные публикации могут закончиться штрафом до 1,5 млн рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет).

Принятый во вторник законопроект предусматривают ответственность еще и за распространение "заведомо ложной информации" о работе всех органах власти РФ, исполняющих свои полномочия "за пределами территории" России.

Как сообщает BBC со ссылкой на источник в Госдуме, новые поправки "распространяются на сотрудников МЧС, Росгвардии и других правоохранительных органов, которые могут принимать участие в различных спецоперациях России за рубежом".

"Но перечислять названия ведомств в поправках неправильно, поэтому в тексте их обобщили до всех органов власти", - пояснил источник.