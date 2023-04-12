Байден назвал незаконным арест журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден поговорил с родителями арестованного в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и сказал им, что Белый дом работает над его освобождением из российской тюрьмы, сообщает WSJ.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в разговоре Байден "ясно дал понять, что его команда по национальной безопасности сосредоточена на освобождении Гершковича, а также Пола Уилана, которые несправедливо задержаны в России".

Представители администрации отказались предоставить дополнительные подробности звонка, сославшись на конфиденциальность, пишет WSJ.

"Обвинения против Эвана абсолютно беспочвенны. Он должен быть немедленно освобожден", - добавила Жан-Пьер.

Джо Байден во вторник назвал задержание и последующий арест Гершковича незаконным, а Госдеп признал его "неправомерно задержанным".

"Помимо того, что Эван был выдающимся журналистом, он был любимым сыном и братом. В наших сердцах и в нашей семье образовалась пустота, которая не будет восполнена до тех пор, пока мы не воссоединимся", - говорится в заявлении семьи журналиста, которое цитирует WSJ.