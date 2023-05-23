Минюст Беларуси назвал 5 общественных организаций с правом делегирования на ВНС

Белорусские власти отобрали пять общественных организаций, которым позволено право на взаимодействие с государственными органами в особых формах.

В пятерку «особо близких к режиму» Белая Русь, объединение ветеранов, БРСМ, Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов Беларуси.

Согласно закону РБ «Об основах гражданского общества» указанные структуры могут отбирать делегатов для участия в ВНС.

Помимо перечня Минюст также опубликовал список задач взаимодействия госорганов и гражданского общества:

обеспечение гражданского (народного) единства

обеспечение независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности РБ

содействие дальнейшему развитию РБ как демократического социального правового государства

повышение вовлеченности гражданского общества в управление делами государства, реализацию государственной политики с учетом приоритета национальных интересов

организация конструктивного взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского общества, направленного на укрепление доверия к институтам государственной власти

учет общественного мнения и законных интересов граждан при осуществлении государственной политики, достижение общественного консенсуса по ключевым вопросам развития РБ

повышение гражданского самосознания, политической культуры и социальной ответственности граждан

участие в духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан, основанном на культурных и духовных традициях, сохранении исторической правды и памяти белорусского народа

укрепление единой общности «белорусский народ», воспитание уважения ко всем национальностям, религиям и культурам.