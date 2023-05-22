Последнее обновление: 22.05.2023 08:40

Армия Беларуси учится думать в режиме реального времени

Белорусская армия скорректировала подходы в обучении специалистов на фоне войны РФ в Украине и пытается обучить кадры навыку думать в режиме реального времени.

"… еще 10-15 лет мы воспринимали, что решения могут восприниматься по корректировке боя в течение минут-часов. Сегодня мы пришли к тому, что решения необходимо принимать в рамках реального времени», - заявил в эфире белорусского госТВ помощник министра обороны РБ Леонид Касинский.

«Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - добавил он.

Касинский упомянул и тему размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

"Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения тактических ядерных боеприпасов. Экипажи прошли соответствующую подготовку, многоплановую подготовку», - сказал представитель Минобороны.

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