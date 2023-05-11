За подготовку терактов в Беларуси задержаны 4 человека

Четыре человека в возрасте от 23 до 29 лет задержаны в Беларуси за подготовку терактов с использованием взрывчатки и все они признали свою вину.

Детали очередного уголовного дела, анонсированного 9 мая еще главой КГБ РБ, были озвучены государственными СМИ в среду.

Согласно утверждениям КГБ, некий гражданин Беларуси Валерий Водин, проживающий в настоящее время в Украине, попросил задержанных по делу получить и спрятать посылки с электроплитками, в которых была замаскирована взрывчатка. Посылки попали в Беларусь из Украины через Италию, сообщили госСМИ. По версии Следственного комитета - "маршрут доставки сложный — через Болгарию, Турцию, Грузию".

«Получив задание от Главного управления разведки Минобороны Украины, он нашел исполнителей в Беларуси", - рассказал телевизор.

В электроплитках была спрятана произведенная в США взрывчатка С-4.

"Наши специалисты установили, что они являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4", - заявил в эфире госТВ отметил представитель КГБ.

В свою очередь начальник Главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз РБ Владимир Атрашков оценил возможный ущерб от доставленной в Беларусь из Украины через Италию С-4: "Общая масса взрывчатых веществ - около двух килограмм. Этого достаточно, чтобы пустить под откос несколько поездов".

Ни КГБ, ни государственные СМИ не уточняют, когда были задержаны подозреваемые и сколько, к примеру, времени понадобилось на проведение экспертизы для подтверждения утверждения о том, что полученная в электроплитках взрывчатка является действительно С-4 и произведена в США.