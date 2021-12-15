Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга до $31,4 трлн

Сенат конгресса США поддержал повышение потолка государственного долга на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.

Согласно результатам голосования, 50 человек проголосовали за повышение лимита госдолга, 49 — против. Позднее это решение должны одобрить в нижней палате конгресса США, после чего его подпишет президент США Джо Байден, передает РБК.

В августе текущего года в США начал действовать потолок госдолга, приостановленный конгрессом два года назад. Лимит после двухлетней заморозки составил $28,5 трлн. Министерство финансов США объявило о «дополнительных чрезвычайных мерах» из-за достижения потолка госдолга, в том числе о сокращении инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

15 октября Байден подписал указ о повышении лимита госдолга во избежание возможного дефолта. Законопроект предусматривал увеличение лимита госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн. Как уточнили в Белом доме, этого будет достаточно, «чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря».

Позднее министр финансов Джанет Йеллен призвала к дальнейшему повышению потолка госдолга. «Крайне важно, чтобы конгресс принял меры для увеличения или приостановления ограничения долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство выполнит все свои обязательства», — сказала она. По ее оценке, повышение лимита на $480 млрд дает лишь «временную отсрочку», поэтому решение нужно принять как можно скорее.