Последнее обновление: 07.12.2023 11:17

G7 до конца введет санкции против российских бриллиантов

Государства G7 по итогам виртуального саммита в среду, 6 декабря, объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных бриллиантов, добываемых, обрабатываемых или производимых в России, до 1 января 2024 года, после чего до 1 марта 2024 года будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах", – говорится в заявлении G7.

До 1 сентября 2024-го страны G7, которые являются основными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм проверки и сертификации и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами.

В ЕС ранее говорили, что также намерены ввести санкции против бриллиантов российского происхождения, но ждут решения G7, которое бы объясняло механизм такого запрета.

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