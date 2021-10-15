Байден подписал указ о повышении лимита госдолга во избежание дефолта

Президент США Джо Байден подписал указ о временном повышении разрешенного уровня госдолга во избежание возможного дефолта, отложив окончательное решение этого вопроса, сообщает Белый дом.

Законопроект предусматривает увеличение лимита госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн, этого будет достаточно «для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря».

Ранее в октябре повышение госдолга одобрили американский сенат и палата представителей, передает РБК.

В августе в США начал действовать потолок госдолга, приостановленный конгрессом два года назад. Лимит после двухлетней заморозки составил $28,5 трлн. Минфин объявил о «дополнительных чрезвычайных мерах» из-за достижения потолка госдолга.

В конце сентября министр финансов Джанет Йеллен попросила конгресс повысить потолок государственного долга. По ее словам, большинство экономистов, а также Минфин считают, что в противном случае стране грозит «масштабная экономическая катастрофа». Она предупредила, что если вопрос не будет решен до 18 октября, резервы будут исчерпаны и Соединенные Штаты впервые окажутся в ситуации, когда не смогут выполнять взятые на себя обязательства.

Голосованию сената в четверг предшествовало несколько недель споров между республиканцами и демократами. Первые выступали против повышения лимита госдолга. Они настаивали, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Президент США предупредил, что конфликт в конгрессе может угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты.