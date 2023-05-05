На краснодарском НПЗ произошел второй за два дня пожар

Второй за два дня взрыв и пожар произошли на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщают российские СМИ.

Пожар произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата, заявили ТАСС в экстренных службах.

"Беспилотник атаковал территорию Ильского НПЗ, в результате чего начался пожар на площади 60 кв. м", – сказал собеседник агентства.

Украинский дрон повредил одну из установок НПЗ, пишет "Коммерсант". Украинская сторона пока не давала комментариев на этот счет.

Возгорание ликвидировано, по предварительным данным, пострадавших нет, передает "РИА Новости". Воздушная установка повреждена после взрыва на территории НПЗ, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе Северского района.

В ночь на четверг на этом НПЗ, расположенном в 30 км от Краснодара, уже был пожар. Сообщалось, что причиной стала атака дрона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда не стал называть причину возгорания.

Утром в четверг власти соседней Ростовской области заявили об атаке украинского дрона на Новошахтинский завод нефтепродуктов, а в субботу был пожар на резервуаре с топливом в аннексированном Севастополе – также в результате удара беспилотника.