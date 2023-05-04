Швеция ужесточила законодательство о терроризме ради членства в НАТО

Законодатели Швеции приняли в среду закон, ужесточающий антитеррористическое законодательство страны, что, как ожидается, поможет убедить Турцию одобрить заявку этой северной страны на вступление в НАТО.

Изменения предусматривают тюремное заключение сроком до четырех лет для лиц, признанных виновными в участии в экстремистской организации с целью содействия, укрепления или поддержки этой группы. Однако наказание может быть увеличено до восьми лет, если преступление считается тяжким, сообщает AP.

Законодательство позволяет приговорить к пожизненному заключению лицо, признанное лидером террористической организации, что в Швеции, как правило, означает минимум 20-25 лет заключения.

Законопроект, который был принят 268 голосами против 34 при отсутствии 47 законодателей, объявляет незаконным финансирование, вербовку или публичное поощрение террористической организации, а также выезд за границу с намерением присоединиться к такой группе.

Изменения должны вступить в силу 1 июня.