Последнее обновление: 29.06.2022 17:17

НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию в альянс

Категории: Швеция НАТО

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции, заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс", - сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

"Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО", - заявил генсек.

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