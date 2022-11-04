Генсек НАТО и Турция разошлись в оценке выполнения Финляндией и Швецией условий Анкары

Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО, и теперь пришло время принять их в альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Пришло время принять Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО, их вступление в альянс сделает нас сильнее", - сказал Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, эти скандинавские страны выполнили условия трехстороннего меморандума, которые они подписали с Турцией, необходимые для того, чтобы она одобрила их вступление в военный альянс.

"Я понимаю ваши опасения, но в то же время очевидно, что Швеция и Финляндия выполнили меморандума и привержены долгосрочному партнерству с Турцией... Финляндия и Швеция значительно усилили сотрудничество с Турцией по противодействию терроризму", - сказал он.

По словам генсека НАТО, в Швеции принимают новое законодательство, запрещающее связи с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической, ужесточают надзор над финансированием организаций. Столтенберг подчеркнул, что выполняются требования об экстрадиции лиц, уже не действуют экспортные ограничения в отношении вооружений. Эти требования ранее предъявила Анкара в обмен на то, что Турция ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в альянс.

Чавушоглу иначе оценил ситуацию. "Не все компоненты соглашения имплементированы", - заявил он, но добавил, что некоторые необходимые меры власти обеих стран действительно приняли, и Анкара это приветствует.

"Мы ждем, чтобы эти две страны сделали конкретные шаги по борьбе против терроризма", - добавил министр.

Он заверил, что Анкара готова дальше работать со Стокгольмом и Хельсинки над решением остающихся вопросов. Также Чавушоглу подчеркнул, что меры, принимаемые Швецией и Финляндией по просьбе Турции, должны гарантированно остаться в силе и после вступления обеих стран в Североатлантический альянс.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения и позволила запустить процедуру принятия стран в альянс, выдвинув определенные условия. Как сообщали турецкие СМИ, договоренности Турции, Швеции и Финляндии предусматривали сотрудничество этих стран Европы и Турции в борьбе с Рабочей партией Курдистана, проявление солидарности с Турцией в борьбе со всеми формами терроризма, отказ от поддержки движения Фетхуллаха Гюлена и других, обвиняемых в попытке государственного переворота в 2016 году, сотрудничество в области обмена информацией в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение. Парламент Турции не ратифицировал его до сих пор.