В Брянской области восстановлено движение поездов после подрыва белорусского тепловоза

Московская железная дорога (филиал РЖД) сообщила о возобновлении движения на перегоне Унеча-Рассуха в Брянской области, где накануне сошел с рельсов товарный поезд в результате подрыва.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 1 мая заявил, что на 136 километре перегона Брянск - Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В составе было 78 вагонов (с нефтепродуктами и пиломатериалами), с рельсов сошло восемь, машинисты не пострадали.

В пресс-релизе МЖД не упоминается диверсия, о которой заявил Богомаз.

"В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. Уложено около 100 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении. Из него также следует, что пассажирский поезд Новозыбков - Москва прибыл в пункт назначения по графику.

"Сегодня (1 мая – ред.) в 10:17 на 136 км перегона Унеча-Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство. Данный поезд отправился со станции Гомель, должен был прибыть на станцию Брянск. В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов 8 вагонов [и локомотив]. Локомотивная бригада не пострадала", - сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

"Для оказания помощи назначен восстановительный поезд. На место выехали представители предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги", - указано в сообщении.

Украинские власти официально не комментировали заявления о диверсии.