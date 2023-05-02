США отменят требование вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников

Соединенные Штаты отменят требования по вакцинации от COVID-19 для международных путешественников и федеральных служащих 11 мая, когда закончится чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, связанная с коронавирусом.

Как сообщает Reuters, в феврале Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену требования по вакцинации большинства иностранных авиапассажиров от COVID-19 – одного из немногих ограничений на путешествия во время пандемии, оставшихся в силе.

В июне прошлого года администрация Байдена отменила требование о том, что люди, прибывающие в США воздушным транспортом, должны иметь отрицательный результат теста на COVID, но оставила в силе требования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о вакцинации для большинства иностранных путешественников.

Министерство внутренней безопасности также заявило, что начиная с 12 мая, оно больше не будет требовать от путешественников, которые не являются гражданами США и въезжают в Соединенные Штаты через наземные порты въезда и паромы, делать прививки от COVID-19 и предоставлять доказательства вакцинации по запросу.

Правила администрации Байдена, введенные в сентябре 2021 года, которые требуют от около 3,5 миллионов федеральных служащих и подрядчиков пройти вакцинацию, иначе им грозит увольнение или дисциплинарное взыскание, не применяются уже более года после ряда судебных решений.

В марте федеральный апелляционный суд поддержал решение, блокирующее выполнение требования о вакцинации работников.