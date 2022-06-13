Последнее обновление: 13.06.2022 11:42

США объявили COVID-вакцину Pfizer безопасной для детей до пяти лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что считает вакцину от коронавируса производства компании Pfizer эффективной и безопасной при использовании у детей младше пяти лет.

На прошлой неделе FDA опубликовало аналогичное заявление об использовании вакцины производства компании Moderna у детей младше пяти лет. Для вакцинации детей используется уменьшенная доза вакцины, передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press..

В среду, 15 июня, пройдет заседание независимых экспертов, которые примут окончательное решение о вакцинации детей до пяти лет.

На данный момент это единственная возрастная группа в США, для которой еще не разрешена вакцинация от коронавируса.

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