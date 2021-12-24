США одобрили таблетки Pfizer и Merck для борьбы с коронавирусом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в четверг, 23 декабря, одобрило применение таблеток от COVID-19, разработанных американским фармацевтическим концерном Merck в сотрудничестве Ridgeback Biotherapeutics.

Препарат под названием Molnupiravir предназначен для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска, передает DW.

Это уже второй пероральный препарат от коронавирусной инфекции, получивший разрешение в США. Накануне FDA одобрило применение таблеток Paxlovid фармацевтической компании Pfizer.

Препараты Merck и Pfizer могут стать многообещающими инструментами борьбы с пандемией COVID-19, особенно с учетом быстрого распространения нового варианта коронавируса "омикрон", который в настоящее время является преобладающим в США.

"По мере возникновения новых вариантов коронавируса крайне важно расширить арсенал терапевтических средств от COVID-19", - отмечает директор центра FDA по оценке и исследованию лекарственных препаратов Патриция Каваццони.

Ожидается, что разработанное Merck лекарство будет пользоваться меньшей популярностью, чем препарат производства Pfizer, который снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов, находящихся в группе риска, на 90 процентов, а также практически не обладает побочными эффектами. Лекарство Merсk, в свою очередь, обладает гораздо меньшей способностью предотвращения тяжелого хода болезни, чем изначально заявлялось, а госпитализацию и смертность среди пациентов в группе риска оно снижает всего на 30 процентов.

Препарат Molnupiravir не разрешается принимать детям и подросткам младше 18 лет, он противопоказан также беременным женщинам. Paxlovid подходит для пациентов в возрасте 12 лет и старше.

При этом в заявлении FDA отмечается, что таблетки производства Pfizer и Merсk должны дополнять, а не заменять вакцины, которые остаются главным инструментом борьбы с пандемией коронавируса.