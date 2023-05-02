Польша планирует летом завершить установку электронного барьера на границе с Беларусью

Строительство заграждения на польско-белорусской границе будет завершено летом текущего года, сообщила представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская в интервью Польскому агентству печати.

"На границе с Беларусью уже установлено 206 километров электронного барьера, включающего камеры и датчики движения. Осталось завершить всего 150 метров последнего участка", - сказала представитель польской погранслужбы.

"Там имеется проблема с затоплением территории. Завершение работ станет возможным летом, когда спадет уровень вод в реке Нарев", - уточнила она, передает Интерфакс.

Михальская подчеркнула, что "практически весь барьер уже работает, фиксируется все происходящее на границе". Она сообщила, что, в частности, с начала текущего года было зафиксировано 8 тыс. попыток незаконного пересечения польской границы на участке, граничащем с Беларусью, в то время как за весь 2022 г. польские пограничники сообщали о 15,7 тыс. таких попыток.

Ранее Польша заявляла о планах завершить установку электронного барьера на границе с Беларусью до конца 2022 года, однако эти планы не были реализованы из-за задержек в поставке тепловизионных камер.

Строительство электронного барьера на границе с Беларусью было начато в июне прошлого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения.