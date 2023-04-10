На границе с Беларусью группа мигрантов бросала камни в польских пограничников

На польско-белорусской границе группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов, которым не удалось пересечь границу, забросала польских пограничников камнями и ветками деревьев, сообщает RMF24.

Инцидент произошел возле пограничного поста в Наревке. Иностранцы нападали с белорусской стороны, сообщают пограничники.

Всего за минувшие сутки 28 человек безуспешно пытались пересечь польскую границу. Преимущественно это были граждане Пакистана и Армении. Мужчина из Кении пытался пересечь реку Свислочь возле Крынок. Вблизи Черемхи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.

Задержаны также два курьера из Таджикистана, которые перевозили иностранцев через границу в Беловежской пуще.