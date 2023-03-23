Польша готова открыть переход в Бобровниках в обмен на свободу Почобута

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил, что белорусская сторона получила четкий сигнал о том, что погранпереход в Бобровниках будет закрыт до тех пор, пока журналист и член Союза поляков Беларуси Андрей Почобут находится в тюрьме.

"Белорусской стороне абсолютно четко доведено что если завтра Андрея Почобута отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра», — сказал Каминский.

Министр заявил, что если белорусский режим примет меры против Польши и польского народа в Беларуси, это будет встречено жестким ответом.

Погранпереход «Бобровники» на границе с Беларусью был закрыт Польшей 10 февраля 2023 года в качестве ответа на 8-летний приговор, вынесенный журналисту и польскому активисту в Беларуси Андрею Почобуту.