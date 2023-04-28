Последнее обновление: 28.04.2023 11:23

Украина отбила очередную ракетную атаку РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пишет, что в ходе отражения ракетного удара этой ночью украинская ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет.

Залужный отметил, что крылатые ракеты Х-101/Х-555 были запущены РФ со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. Кроме ракет, были сбиты и два беспилотника. Куда попали две не сбитые ракеты, Залужный не сообщает.

По последним данным в результате ракетного удара в Умани погибли три человека, восемь ранены, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, три человека получили ранения - об этом сообщает глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

По словам Лысака, зенитчики сбили семь российских крылатых ракет. "Однако есть и негативные последствия", - пишет глава администрации.

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