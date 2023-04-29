Беларусь с 1 мая на 10 центов повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совета Министров от 28 апреля 2023 г. № 285 в Беларуси предусмотрено изменение ставок

Сов мин Беларуси с 1 мая повышает экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС, говорится в постановлении Совмина №285 от 28 апреля 2023 года.

Согласно документу ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $14,4 с $14,3 за 1 тонну.

Экспортные пошлины на прямогонный бензин повышаются до $7,9 с $7,8 за 1 тонну; товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $4,3 с $4,2 за 1 тонну.