Последнее обновление: 28.04.2023 11:23

Власти Беларуси объявили экстремистским очередной список ресурсов

Белорусские власти признали экстремистской музыкальную композицию «Ах, Бандеро!», следует из решения Гомельского суда от 26 апреля.

Кроме того, в список «экстремистских материалов» включены telegram-каналы и чаты «Барань», «СИБ чат», «Чат помощи задержанным», «Малая Грушевка - новости», «Беларусь БЧБ Ютуб Youtube».

Также,экстримистскими, по мнению властей, являются аккаунт в twitter «Ігар Вожык Палынскі»; страница в «Вконтакте» «Илона Бреская (Шушунова)»; страница «Одноклассниках» «Naviny – Новости Беларуси»; YouTube-канал «СВОИ / ЧУЖИЕ Андрей Стрижак» и медиа-проект «Позiрк – Навiны пра Беларусь» с соцсетями.

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