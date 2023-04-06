Силовики задержали замдиректора завода в Минске за «деструктивную деятельность»

МВД Беларуси сообщило о задержании 37-летнего замдиректора завода в Минске по результатам мониторинга соцсетей.

«Мужчина разместил на своей странице информацию экстремистского характера, а также сведения о том, что перечислял деньги в организацию, признанную экстремистской. Кроме того, он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - говорится в сообщении ведомства.

«По месту жительства и работы задержанного проведены осмотры, изъята оргтехника», - также сказано в сообщении.