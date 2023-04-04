Последнее обновление: 04.04.2023 11:31

Власти Беларуси объявили экстремистскими Telegram-чаты «Редан»

Борисовский районный суд 30 марта признал экстремистскими материалами Telegram-канал «ПРЭК Редан Борисов, встреча антиЧВК Редан в Борисове, видео боёв сливы из Борисова».

Кроме того, в список экстремистских материалов добавлены видеоклип «Сумарок — 2020», страницы Instagram «belarus_2020», «belarusianlive», телеграм-каналы «P-Telegram и кибербезопасность», «Слоним. НОВОСТИ», «Гордые Слонимчане», сообщество в «Вконтакте» «Минский чат/хостинг», сообщество в «Одноклассниках» «Светлогорск-на-Березине», страница в «Вконтакте» «Зоя Хруцкая».

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