Последнее обновление: 26.04.2023 17:14

Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

Россия и Украина сообщают, что между сторонами состоялся очередной обмен военнопленными, в результате которого в Россию вернулись 40 человек, в Украину – 44.

Цифры названы Минобороны России и Офисом президента Украины соответственно.

Глава офиса Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил, что среди 44 вернувшихся военнопленных – 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров и двое гражданских, передает BBC.

Среди военных, пишет Ермак, представители многих родов войск – пограничники, моряки, нацгвардейцы и защитники “Азовстали”.

В сообщении минобороны России говорится, что освобожденные россияне обеспечиваются необходимым и получают медико-психологическую помощь.

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