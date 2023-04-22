В 11 пакете санкций ЕС не будет атомной отрасли и алмазов РФ

Одиннадцатый пакет санкций ЕС против России будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек для обхода уже введенных ограничений, но в нем также появятся и новые имена и компании.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter.

"Следующий пакет санкций ЕС в отношении России в основном будет касаться улучшения соблюдения и новых инструментов предотвращения обхода санкций. Новые имена людей/компаний также - как всегда - но, как и ожидалось: без "атомки" и без бриллиантов", - констатировал Йозвяк.

По его словам, "другое предложение, конечно, направлено на северную часть трубопровода "Дружба", который идет из России через Беларусь в Польшу и Германию". "Однако энергетические санкции было трудно согласовать в последних нескольких пакетах санкций", - добавил он.