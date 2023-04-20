Последнее обновление: 20.04.2023 16:01

Еврокомиссия представит государствам ЕС детали нового пакета санкций против России

Еврокомиссия комиссия в эту пятницу проинформирует послов ЕС о содержании нового пакета санкций против России сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

По словам четырех дипломатов, в среду Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о том, что в эту пятницу пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию санкционного пакета.

На таких брифингах Еврокомиссия обычно информирует послов в небольших группах о том, чего ожидать от ее предложения. Послы, в свою очередь, могут указать на "красные линии" от своих правительств.

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