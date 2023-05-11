Последнее обновление: 11.05.2023 18:13

В России осели санкционные товары на 1 млрд. евро

Лишь около половины контролируемых товаров "двойного назначения" стоимостью 2 млрд долларов, отправленных из ЕС, фактически достигли своих заявленных пунктов назначения в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Товары на сумму более $1 млрд из стран Евросоюза, на которые распространяются санкции, исчезли во время транзита к экономическим партнерам России, пишет Financial Times.

Эти товары, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы военными или разведывательными службами и подлежат экспортному контролю, могли попасть в Россию непосредственно из Евросоюза под предлогом того, что они были лишь транзитом.

Непропорционально большая доля "призрачного" экспорта, который так и не достиг официального места назначения, вышла из стран Балтии, граничащих с Россией и Беларусью.

Эти товары были отправлены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, когда чувствительная торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией – тремя бывшими советскими республиками, которые сейчас находятся в экономическом союзе с Россией, – выросла до беспрецедентного уровня.

Несоответствие в записях свидетельствует о том, что Россия обходила санкции с помощью посредников, агентов или поставщиков, которые указывали фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Этот метод помог Москве сохранить доступ к критически важной европейской продукции, в том числе к авиационным компонентам, оптическому оборудованию и газовым турбинам.

Что касается некоторых конкретных категорий товаров, в частности газовых турбин, паяльников и радиовещательного оборудования, то, согласно данным об импорте, почти ни один из товаров, отправленных из ЕС, не дошел до места назначения.

Это подчеркивает сложность усилий, направленных на то, чтобы перекрыть доступ России к чувствительным товарам, даже если эти товары подпадают под согласованные ограничения стран G7.

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