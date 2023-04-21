Последнее обновление: 21.04.2023 16:11

Европарламент поддержал правила для операций с криптовалютой

Европейский парламент большинством голосов поддержал первый свод правил Евросоюза по регулированию рынков криптоактивов.

Как сообщает Reuters, страны-члены ЕС уже одобрили правила, которые будут введены в действие с середины 2024 года.

Согласно новым правилам, фирмы, производящие и торгующие криптоактивами, должны иметь лицензию национального регулирующего органа. Это дает им разрешение для обслуживания клиентов в блоке из 27 стран-членов.

"Я надеюсь, что наши правила могут стать образцом для других стран", — заявила глава финансовых служб ЕС Мейрид МакГиннес.

Европарламент также поддержал новые правила отслеживания передачи криптоактивов.

"Этот регламент дает конкурентное преимущество ЕС. Европейская индустрия криптоактивов имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", — отметил евродепутат Стефан Бергер.

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