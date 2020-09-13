Последнее обновление: 13.09.2020 11:27

Еврокомиссия намерена не запрещать, а регулировать криптовалюты

Еврокомиссия не намерена запрещать использование криптовалют. Этот вид цифровой валюты предлагает много возможностей, заявил исполнительный зампредседателя органа Валдис Домбровскис на встрече министров финансов стран Евросоюза в Берлине в субботу, 12 сентября.

Брюссель хочет "не чинить препоны инновациям, а делать их возможными с помощью регулирования", подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссия намерена до конца осени представить законопроект о регулировании криптовалют. Исполнительный зампред Еврокомиссии особо выделил необходимость отыскать "правильный баланс" между возможностями и рисками, связанными с цифровыми валютами.

Между тем, Германия вместе с Испанией, Италией, Нидерландами и Францией ранее призвала к жесткому регулированию криптовалют. Эти страны "твердо убеждены" в "бессмысленности" частных криптовалют. Подобные валюты "при необходимости должны быть запрещены".

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