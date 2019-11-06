ЕС может запретить рисковые криптовалюты

В Евросоюзе подготовлен проект документа, в котором предлагается выработать общий подход блока к регулированию криптовалют, а также ввести возможный запрет на особо рисковые виды криптовалюты.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с текстом соответствующего документа.

«ЕЦБ и другие центральные банки стран ЕС могли бы с пользой изучить возможности и проблемы выпуска цифровых валют центральными банками, в том числе путем рассмотрения конкретных шагов на этот счет», — говорится в проекте.

Министры финансов стран ЕС планируют рассмотреть проект документа в эту пятницу.

Франция ранее предложила странам ЕС разработать единую цифровую валюту. В частности, министр финансов республики Брюно ле Мэр отмечал, что необходимо противостоять рискам, которые, в частности, связаны с криптовалютой Facebook Libra, передает РБК.

Министр указал, что данная криптовалюта создает риски для потребителей и финансовой стабильности, а также для суверенитета европейских государств. Он заявил о необходимости выработать общие правила для цифровых валют 28 стран ЕС.