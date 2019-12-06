ЕС испугался криптовалюты Facebook Libra

Министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать хождения на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина (криптовалюты, привязанной к запасам обычных валют или физическим товарам).

По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Также министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.

Помимо этого, в Брюсселе занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать законной альтернативой криптовалютам, созданным частными компаниями. Она будет необходима в случае, если обычные расчеты в Европе станут слишком дорогостоящими.