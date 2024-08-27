Первый привязанный к евро стейблкоин появился в ЕС

Европейский платежный банк Banking Circle со штаб-квартирой в Люксембурге выпустил первый регулируемый стейблкоин EURI с привязкой к евро, который соответствует требованиям к криптоактивам MiCA. Об этом сообщает Banking Circle.

EURI - первый токен электронных денег, запущенный Banking Circle, и первый регулируемый MiCA стейблкоин, выпущенный и поддержанный банком в ЕС.

Стейблкоин будет продаваться на крупнейшей криптобирже Binance с 28 августа. Впоследствии EURI будет появляться и на других биржах.

Banking Circle уверяет, что все фиатные деньги (тип валюты, ценность которой не основывается ни на одном физическом активе, например, золоте или серебре) владельцев EURI, полученные в обмен на стейблкоин, будут храниться в виде наличных или их эквивалентов в удаленной структуре банка на случай банкротства.

EURI будет подлежать мониторингу транзакций и оценке рисков для выявления мошенничества и общего снижения рисков.

Кроме того, токен будет подлежать аудиту, который будет проводить аудиторская фирма высшего уровня, чтобы обеспечить паритет между EURI в обращении и наличными клиентов. Владельцы могут обменять EURI на евро по номинальной стоимости в любое время. EURI можно будет использовать и для расчета по другим криптовалютам.