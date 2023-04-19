Россия готова продавать Казахстану газ дешевле, чем Беларуси

Россия готова продавать газ Казахстану для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Беларуси, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Они нам дают газ по цене гораздо ниже, чем, допустим, Беларуси", - сказал Саткалиев журналистам в среду, говоря о переговорах с "Газпромом" об обеспечении газом севера и востока Казахстана, передает Интерфакс.

"Россия, понимая, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Беларуси", - добавил он.

Беларусь получает российский газ по $128,5 за тысячу кубометров — и это самая низкая экспортная цена в мире. Стоимость поставок в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», официально не раскрываемая, составляет $290 за тысячу кубов. На спотовом европейском рынке в среду, 19 апреля, газ стоит $479 за тысячу кубометров.

По словам министра, состоялся ряд встреч руководства "Газпрома" и казахстанского QazaqGaz.

"У нас есть план, есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов, которые придут из России", - добавил министр.

Саткалиев уточнил, что газообеспечение севера и востока Казахстана будет осуществляться за счет ресурсной базы Кашагана, Карачаганака, газопровода Бейнеу - Бозой, а также за счет ресурсов "Газпрома" "путем строительства дополнительных газопроводов".

"Этот газопровод имеет возможность продолжения на Китай, но сейчас мы говорим только о покрытиях потребностей в газе в Казахстане", - отметил он.