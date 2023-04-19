Байден продлил на год запрет на заход в порты США российских судов

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о продлении на год действия положения от 21 апреля 2022, который запрещает связанным с Россией судам заходить в американские порты.

"Я направил в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение, объявленное в указе от 21 апреля 2022 года в отношении РФ, и чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и перемещения судов, связанных с РФ, в порты США, будут действовать и после 21 апреля 2023 года", - говорится в письме Байдена к Конгрессу, которое опубликовал Белый дом.

В самом тексте уведомления подчеркивается, что запрет продлевается именно на один год, передает Интерфакс.

21 апреля 2022 года Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты. "Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - заявил тогда американский президент.