Генпрокурор США впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в среду санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине с целью восстановления.

Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева, которые были конфискованы судом США по обвинению в уклонении от санкций. Их можно передать Украине согласно бюджетной поправке, принятой в декабре 2022 года, сообщает Reuters.

"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", – заявил генпрокурор США.

В феврале 2023 года Окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.