ФРГ отключает три оставшихся в стране АЭС

В ночь с субботы на воскресенье Германия начала отключение от электросети трех остававшихся в стране атомных электростанций: «Изар-2» в Баварии, "Эмсланд" в Нижней Саксонии и "Некарвестхайм-2" в Баден-Вюртемберге.

Решение о закрытии всех атомных электростанций в ФРГ к 2022 году было принято много лет назад, вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима", получившей серьезные повреждения в результате землетрясения и цунами.

Экологические активисты и входящие в правящую коалицию зеленые требуют закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов.

Однако многие немцы, и, судя по опросам общественного мнения, таких - большинство, считают это ошибкой, потому что атомные станции - чище (и дешевле) станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе.

Идея закрытия АЭС встретила поддержку в Германии, стране с сильным антиядерным лобби.

Однако срок окончательного отказа от атомной энергии пришлось передвинуть с конца 2022 года на апрель 2023-го - это было связано с резким сокращением поставок российского газа после военного вторжения в Украину и введенными против Кремля санкциями.

Вместе с тем, премьер Баварии Маркус Зёдер просит федеральное правительство разрешить временную эксплуатацию атомных электростанций под ответственность земель несмотря на официальный отказ от атомной энергетики.

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", – сказал он.

Премьер Баварии отдельно подчеркнул, что его земля готова взять на себя ответственность за эксплуатацию местной АЭС "Изар-2", а также стремится совместно с другими странами построить собственный исследовательский реактор.

"Федеральное правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции", надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", – добавил Зёдер.

По данным Министерства экономики, последние три станции обеспечивали лишь около 5% производства электроэнергии в Германии за первые три месяца этого года.