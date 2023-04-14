Россия подняла по тревоге Тихоокеанский флот ради внезапной проверки

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как уточнил начальник Генштаба Валерий Герасимов, внезапная проверка проводится в три этапа: на первом флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, на третьем - отработаны учебно-боевые задачи.

Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия, передает BBC.

Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.