В России намерены уже весной увеличить призывной возраст до 30 лет

Верхняя планка возраста призыва на срочную службу в армию может быть увеличена до 30 лет (сейчас 27) уже во время весенней призывной кампании 2023 года, при этом нижняя планка останется прежней - 18 лет.

Такое предложение озвучил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, бывший замминистра обороны России и автор нескольких поправок в законы о военной службе, внесенных в Госдуму в прошлом году и связанных с войной против Украины.

Изменить рамки призывного возраста еще 21 декабря прошлого года предложил министр обороны Сергей Шойгу - это одна из его инициатив по реформе армии, с которыми Шойгу выступил перед Путиным на ежегодной коллегии минобороны.

Дословно министр сказал: "Поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет".

Теперь депутат Картополов говорит о переходном варианте, при котором нижний предел не изменится, а предельный вырастет.

На первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет, сообщил Картаполов .

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", - сказал он.

"Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство - в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе", - добавил Картаполов.